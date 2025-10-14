Скидки
Трактор — Авангард. Прямая трансляция
17:00 Мск
Хоккей

Салават Юлаев — Ак Барс, результат матча 14 октября 2025 года, счет 1:4, КХЛ 2025/2026

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в «зелёном дерби» и продлил победную серию до пяти игр
Аудио-версия:
Комментарии

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом». Победу в «зелёном дерби» одержали казанцы со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Биро, Бердин) – 02:02 (5x5)     0:2 Яшкин (Семёнов, Миллер) – 13:00 (5x5)     1:2 Панин (Берлёв, Кузнецов) – 13:38 (5x5)     1:3 Фальковский (Князев, Алистров) – 19:04 (5x5)     1:4 Хмелевски (Денисенко, Миллер) – 34:43 (5x4)    

Уже на третьей минуте матча счёт открыл нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов. На 13-й минуте Дмитрий Яшкин удвоил преимущество гостей. Через 38 секунд Григорий Панин размочил счёт в матче. На последней минуте первого периода Степан Фальковский вновь увеличил преимущество казанцев до двух шайб. На 35-й минуте матча Александр Хмелевски отметился дебютной шайбой в составе «Ак Барса».

Таким образом, «Ак Барс» продлил свою победную серию до пяти матчей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
