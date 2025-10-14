Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в «зелёном дерби» и продлил победную серию до пяти игр

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом». Победу в «зелёном дерби» одержали казанцы со счётом 4:1.

Уже на третьей минуте матча счёт открыл нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов. На 13-й минуте Дмитрий Яшкин удвоил преимущество гостей. Через 38 секунд Григорий Панин размочил счёт в матче. На последней минуте первого периода Степан Фальковский вновь увеличил преимущество казанцев до двух шайб. На 35-й минуте матча Александр Хмелевски отметился дебютной шайбой в составе «Ак Барса».

Таким образом, «Ак Барс» продлил свою победную серию до пяти матчей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.