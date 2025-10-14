«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в «зелёном дерби» и продлил победную серию до пяти игр

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом». Победу в «зелёном дерби» одержали казанцы со счётом 4:1.
Уже на третьей минуте матча счёт открыл нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов. На 13-й минуте Дмитрий Яшкин удвоил преимущество гостей. Через 38 секунд Григорий Панин размочил счёт в матче. На последней минуте первого периода Степан Фальковский вновь увеличил преимущество казанцев до двух шайб. На 35-й минуте матча Александр Хмелевски отметился дебютной шайбой в составе «Ак Барса».
Таким образом, «Ак Барс» продлил свою победную серию до пяти матчей.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
14 октября 2025
