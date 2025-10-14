«Барыс» уступил «Сибири» по буллитам и потерпел шестое поражение подряд

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и новосибирской «Сибирью». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 по буллитам.

«Барыс» повёл со счётом 2:0 к 15-й минуте матча — голами отметились Самат Данияр и Тайс Томпсон. «Сибири» удалось перевернуть матч во втором периоде, когда новосибирцы забросили три безответные шайбы — отличились Владимир Ткачёв, Владислав Кара и Скотт Уилсон. На старте третьего периода «Барыс» сравнял счёт благодаря голу Райли Уолша. В дополнительное время «Барыс» не реализовал большинство. По буллитам победу одержали гости.