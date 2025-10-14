«Барыс» уступил «Сибири» по буллитам и потерпел шестое поражение подряд
В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и новосибирской «Сибирью». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 по буллитам.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2025, вторник. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 4
Б
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Данияр (Савицкий, Кайыржан) – 10:59 (5x5) 2:0 Томпсон (Кайыржан, Уолш) – 15:01 (5x5) 2:1 Ткачёв (Уилсон) – 28:14 (5x5) 2:2 Кара (Чехович, Неколенко) – 33:48 (5x4) 2:3 Уилсон (Ткачёв, Аланов) – 34:27 (5x5) 3:3 Уолш (Веккионе, Симонов) – 43:21 (5x5) 3:4 Уилсон – 65:00
«Барыс» повёл со счётом 2:0 к 15-й минуте матча — голами отметились Самат Данияр и Тайс Томпсон. «Сибири» удалось перевернуть матч во втором периоде, когда новосибирцы забросили три безответные шайбы — отличились Владимир Ткачёв, Владислав Кара и Скотт Уилсон. На старте третьего периода «Барыс» сравнял счёт благодаря голу Райли Уолша. В дополнительное время «Барыс» не реализовал большинство. По буллитам победу одержали гости.
