Ги Буше: снова странный матч с «Трактором». Второй период — будто хоккей на озере

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу в результативном матче с «Трактором» (8:5), в котором команды на двоих забросили 13 шайб.

«Мой третий матч с «Трактором», каждый был достаточно странным. Сегодня хотел просто увидеть уверенный хороший первый период в исполнении своих ребят, это получилось. Второй отрезок вышел достаточно плохим, пусть и интересным для болельщиков, мы играли будто в такой хоккей на озере — катали шайбу, пытались забить, забить. Но третий период провели умно и уверенно, добились победы. Два хороших периода из трёх, этим будем пока довольствоваться», – передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.