«С ними важно играть не только агрессивно». Ги Буше — о победе «Авангарда» над «Трактором»
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал, как играть против «Трактора». Омский клуб обыграл челябинскую команду со счётом 8:5.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 8
Авангард
Омск
0:1 Пономарёв (Шарипзянов) – 04:00 (5x5) 1:1 Коршков (Ливо, Кадейкин) – 04:46 (5x5) 1:2 Шарипзянов (Потуральски, Маклауд) – 10:59 (5x5) 1:3 Рашевский (Фьоре, Ибрагимов) – 11:53 (5x5) 1:4 Прохоркин (Окулов, Лажуа) – 14:57 (5x4) 2:4 Крощинский (Дер-Аргучинцев, Григоренко) – 16:29 (5x5) 3:4 Ливо (Дронов, Светлаков) – 22:43 (5x4) 3:5 Потуральски (Окулов, Рашевский) – 25:34 (5x5) 4:5 Дюбе (Гросс, Григоренко) – 26:00 (5x5) 4:6 Рашевский (Потуральски) – 31:58 (5x5) 5:6 Григоренко (Дюбе, Дер-Аргучинцев) – 37:36 (5x5) 5:7 Прохоркин (Шарипзянов, Лажуа) – 50:08 (5x4) 5:8 Потуральски – 55:57 (en)
«Мы, разумеется, не хотели пропускать пять шайб, но «Трактор» — хорошая команда, финалист прошлого сезона. С ними важно играть не только агрессивно, но и в умной манере, что нам и удалось в первом и третьем периодах. Не обсуждаю соперника, это топовая команда с отличным тренерским штабом. Наша атака строится в том числе на наших защитниках, для побед важно иметь очень уверенных защитников, которые участвуют в схемах нападения и наносят много бросков», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
