«С ними важно играть не только агрессивно». Ги Буше — о победе «Авангарда» над «Трактором»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал, как играть против «Трактора». Омский клуб обыграл челябинскую команду со счётом 8:5.

«Мы, разумеется, не хотели пропускать пять шайб, но «Трактор» — хорошая команда, финалист прошлого сезона. С ними важно играть не только агрессивно, но и в умной манере, что нам и удалось в первом и третьем периодах. Не обсуждаю соперника, это топовая команда с отличным тренерским штабом. Наша атака строится в том числе на наших защитниках, для побед важно иметь очень уверенных защитников, которые участвуют в схемах нападения и наносят много бросков», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.