Бенуа Гру прокомментировал поражение «Трактора» с восемью пропущенными шайбами

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил поражение от «Авангарда» (5:8) в матче с 13 голами на двоих.

— В прошлый раз мы с «Авангардом» провели отличный первый период, а за соперником остались остальные. Сейчас сценарий поменялся: уже мы провели лучше второй и третий периоды, порой доминировали на площадке, а при счёте 5:6 вратарь соперника совершил несколько отличных сейвов. Что ж, «Авангард» — очень хорошая команда.

Марио Рише (тренер «Трактора» по работе с защитниками. – Прим. «Чемпионата») точно не нужно называть ответственным за голы, которые нам забивают соперники. Наша игра в обороне в последнее время стала лучше, но сегодня обе команды забивали много, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.