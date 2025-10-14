«Хотел, чтобы он был в игре». Гру рассказал, почему заменил вратаря только после 7-го гола

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру объяснил, почему заменил стартового вратаря Сергея Мыльникова лишь после седьмой пропущенной шайбы в матче с «Авангардом» (5:8).
«Не было плана заменить вратаря, возможно, появлялись такие мысли при 1:4, но тут же мы забили второй гол. Единственное, что сегодня не хватило Мыльникову – это больших сейвов, которые бы нас выручили, как это было у голкипера соперника. Хотел, чтобы Сергей был в игре, когда она идёт по лезвию и может перевернуться в любую сторону. Это важный опыт.
У нас был изначальный план – держаться подальше от скамейки штрафников. На мой взгляд, наша бригада меньшинства не очень хорошо справилась, допустила много бросков по воротам, а у «Авангарда» лучшее большинство в лиге. Мы про это знали, но сегодня случилась такая игра», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 14 октября 2025
