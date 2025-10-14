Скидки
«Хотел, чтобы он был в игре». Гру рассказал, почему заменил вратаря только после 7-го гола

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру объяснил, почему заменил стартового вратаря Сергея Мыльникова лишь после седьмой пропущенной шайбы в матче с «Авангардом» (5:8).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 8
Авангард
Омск
0:1 Пономарёв (Шарипзянов) – 04:00 (5x5)     1:1 Коршков (Ливо, Кадейкин) – 04:46 (5x5)     1:2 Шарипзянов (Потуральски, Маклауд) – 10:59 (5x5)     1:3 Рашевский (Фьоре, Ибрагимов) – 11:53 (5x5)     1:4 Прохоркин (Окулов, Лажуа) – 14:57 (5x4)     2:4 Крощинский (Дер-Аргучинцев, Григоренко) – 16:29 (5x5)     3:4 Ливо (Дронов, Светлаков) – 22:43 (5x4)     3:5 Потуральски (Окулов, Рашевский) – 25:34 (5x5)     4:5 Дюбе (Гросс, Григоренко) – 26:00 (5x5)     4:6 Рашевский (Потуральски) – 31:58 (5x5)     5:6 Григоренко (Дюбе, Дер-Аргучинцев) – 37:36 (5x5)     5:7 Прохоркин (Шарипзянов, Лажуа) – 50:08 (5x4)     5:8 Потуральски – 55:57 (en)    

«Не было плана заменить вратаря, возможно, появлялись такие мысли при 1:4, но тут же мы забили второй гол. Единственное, что сегодня не хватило Мыльникову – это больших сейвов, которые бы нас выручили, как это было у голкипера соперника. Хотел, чтобы Сергей был в игре, когда она идёт по лезвию и может перевернуться в любую сторону. Это важный опыт.

У нас был изначальный план – держаться подальше от скамейки штрафников. На мой взгляд, наша бригада меньшинства не очень хорошо справилась, допустила много бросков по воротам, а у «Авангарда» лучшее большинство в лиге. Мы про это знали, но сегодня случилась такая игра», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» обыграл «Трактор» в гостевом матче с 13 голами и тремя дублями
