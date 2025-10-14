«Нужно продолжать работать. Нужно взрослеть». Козлов о поражении «Салавата» от «Ак Барса»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (1:4) и отметил, что игроки уфимской команды проиграли много единоборств.

– Неплохо начали, но пропустили быстрые голы, которые немного надломили нас. Не понравилось, что много проигрывали единоборств, особенно во втором периоде, были потери. С такими командами нужно играть правильнее. Да, мы хотели отыграться, но нужно играть правильно и терпеливо. Мы не были настолько настырны, не лезли на пятак. После таких матчей видны недостатки, которые нам нужно исправлять.

– У команды хуже всего получаются вторые периоды. Что делать?

– Нужно продолжать работать. Нужно взрослеть и выводить шайбу из зоны, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.