Главная Хоккей Новости

«Нужно продолжать работать. Нужно взрослеть». Козлов о поражении «Салавата» от «Ак Барса»

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (1:4) и отметил, что игроки уфимской команды проиграли много единоборств.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Биро, Бердин) – 02:02 (5x5)     0:2 Яшкин (Семёнов, Миллер) – 13:00 (5x5)     1:2 Панин (Берлёв, Кузнецов) – 13:38 (5x5)     1:3 Фальковский (Князев, Алистров) – 19:04 (5x5)     1:4 Хмелевски (Денисенко, Миллер) – 34:43 (5x4)    

– Неплохо начали, но пропустили быстрые голы, которые немного надломили нас. Не понравилось, что много проигрывали единоборств, особенно во втором периоде, были потери. С такими командами нужно играть правильнее. Да, мы хотели отыграться, но нужно играть правильно и терпеливо. Мы не были настолько настырны, не лезли на пятак. После таких матчей видны недостатки, которые нам нужно исправлять.

– У команды хуже всего получаются вторые периоды. Что делать?
– Нужно продолжать работать. Нужно взрослеть и выводить шайбу из зоны, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в «зелёном дерби» и продлил победную серию до пяти игр
