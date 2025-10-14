«Нужно продолжать работать. Нужно взрослеть». Козлов о поражении «Салавата» от «Ак Барса»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (1:4) и отметил, что игроки уфимской команды проиграли много единоборств.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Биро, Бердин) – 02:02 (5x5) 0:2 Яшкин (Семёнов, Миллер) – 13:00 (5x5) 1:2 Панин (Берлёв, Кузнецов) – 13:38 (5x5) 1:3 Фальковский (Князев, Алистров) – 19:04 (5x5) 1:4 Хмелевски (Денисенко, Миллер) – 34:43 (5x4)
– Неплохо начали, но пропустили быстрые голы, которые немного надломили нас. Не понравилось, что много проигрывали единоборств, особенно во втором периоде, были потери. С такими командами нужно играть правильнее. Да, мы хотели отыграться, но нужно играть правильно и терпеливо. Мы не были настолько настырны, не лезли на пятак. После таких матчей видны недостатки, которые нам нужно исправлять.
– У команды хуже всего получаются вторые периоды. Что делать?
– Нужно продолжать работать. Нужно взрослеть и выводить шайбу из зоны, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.
