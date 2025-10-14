Капитан «Салавата»: нам надо забивать более двух голов. Пытаемся найти, где их взять

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал поражение в матче с принципиальным соперником «Ак Барсом» (1:4).

– Не получилось реализовать свои шансы. Это, наверное, основной момент. Нам надо забивать более двух голов. Пытаемся найти, где взять эти голы.

– Что пока не получается у команды во вторых периодах?

– Пока не могу сказать, но это не первая и не вторая игра такая. Уже заметно, что проваливаем второй период.

– Как держать команду в тонусе, чтобы не опускались руки?

– Иногда бывает тяжело, потому что проигранные матчи накладывают негативный оттенок. Стараемся разговаривать в раздевалке, побеждаем и проигрываем все вместе, — цитирует Панина пресс-служба клуба.