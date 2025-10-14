Скидки
Капитан «Салавата»: нам надо забивать более двух голов. Пытаемся найти, где их взять

Капитан «Салавата»: нам надо забивать более двух голов. Пытаемся найти, где их взять
Комментарии

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал поражение в матче с принципиальным соперником «Ак Барсом» (1:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Биро, Бердин) – 02:02 (5x5)     0:2 Яшкин (Семёнов, Миллер) – 13:00 (5x5)     1:2 Панин (Берлёв, Кузнецов) – 13:38 (5x5)     1:3 Фальковский (Князев, Алистров) – 19:04 (5x5)     1:4 Хмелевски (Денисенко, Миллер) – 34:43 (5x4)    

– Не получилось реализовать свои шансы. Это, наверное, основной момент. Нам надо забивать более двух голов. Пытаемся найти, где взять эти голы.

– Что пока не получается у команды во вторых периодах?
– Пока не могу сказать, но это не первая и не вторая игра такая. Уже заметно, что проваливаем второй период.

– Как держать команду в тонусе, чтобы не опускались руки?
– Иногда бывает тяжело, потому что проигранные матчи накладывают негативный оттенок. Стараемся разговаривать в раздевалке, побеждаем и проигрываем все вместе, — цитирует Панина пресс-служба клуба.

