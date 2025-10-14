Скидки
Хоккей Новости

Гатиятулин объяснил, за счёт чего «Ак Барсу» удалось обыграть «Салават Юлаев»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (4:1) во втором «зелёном дерби» сезона.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Биро, Бердин) – 02:02 (5x5)     0:2 Яшкин (Семёнов, Миллер) – 13:00 (5x5)     1:2 Панин (Берлёв, Кузнецов) – 13:38 (5x5)     1:3 Фальковский (Князев, Алистров) – 19:04 (5x5)     1:4 Хмелевски (Денисенко, Миллер) – 34:43 (5x4)    

– Понимали, с каким настроем выйдет соперник, играя дома перед своими болельщиками. Учитывали, что с первых секунд будут высокие скорости и напор, мы ответили на это двумя шайбами с контратак. Но в целом для нас было важно сохранить настрой и концентрацию после прошлого матча в Москве, ранее с этим были проблемы. Рад, что это получилось сегодня, ребята молодцы. И нашим болельщикам сегодня огромное спасибо за поддержку.

– Вы намеренно играли на контратаках?
– Мы учитывали, что давление соперника будет с первых секунд, и важно было правильно сыграть. Правильно возвращаться в оборону, правильно выходить из зоны, контратаковать. Это привело к нашим голам.

– Если коротко, в чём вы превзошли соперника сегодня?
– На этом этапе для нас самое важное – сохранять концентрацию, работали над этим летом. Чтобы после хорошо проведённого матча следующая игра была тоже удачная. И сегодня нам это удалось, — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в «зелёном дерби» и продлил победную серию до пяти игр
