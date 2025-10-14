Гатиятулин объяснил, за счёт чего «Ак Барсу» удалось обыграть «Салават Юлаев»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (4:1) во втором «зелёном дерби» сезона.

– Понимали, с каким настроем выйдет соперник, играя дома перед своими болельщиками. Учитывали, что с первых секунд будут высокие скорости и напор, мы ответили на это двумя шайбами с контратак. Но в целом для нас было важно сохранить настрой и концентрацию после прошлого матча в Москве, ранее с этим были проблемы. Рад, что это получилось сегодня, ребята молодцы. И нашим болельщикам сегодня огромное спасибо за поддержку.

– Вы намеренно играли на контратаках?

– Мы учитывали, что давление соперника будет с первых секунд, и важно было правильно сыграть. Правильно возвращаться в оборону, правильно выходить из зоны, контратаковать. Это привело к нашим голам.

– Если коротко, в чём вы превзошли соперника сегодня?

– На этом этапе для нас самое важное – сохранять концентрацию, работали над этим летом. Чтобы после хорошо проведённого матча следующая игра была тоже удачная. И сегодня нам это удалось, — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.