Дубли Энаса, Галиева и Кузнецова помогли минскому «Динамо» разгромить «Торпедо»
В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 7:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2025, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
7 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Хенкель (Стась, Кузнецов) – 01:24 (5x5) 2:0 Кузнецов (Сотишвили, Стась) – 09:44 (5x5) 3:0 Галиев (Смит, Шипачёв) – 10:58 (5x4) 4:0 Энас (Улле, Мелош) – 43:11 (5x5) 4:1 Alexei Kruchinin (Рожков, Конюшков) – 48:18 (5x4) 5:1 Энас (Пинчук, Смит) – 48:59 (5x5) 6:1 Галиев – 56:18 (5x5) 7:1 Кузнецов (Сотишвили, Пышкайло) – 58:49 (5x5)
Дублями в составе «Динамо» отметились нападающие Сэм Энас, Станислав Галиев и Сергей Кузнецов. Ещё одну шайбу в составе белорусского клуба забросил Кристиан Хенкель. Единственный гол за «Торпедо» забил Алексей Кручинин в середине третьего периода.
Минское «Динамо» прервало свою двухматчевую серию поражений. Нижегородское «Торпедо» потерпело пятое поражение в последних шести матчах.
