Дубли Энаса, Галиева и Кузнецова помогли минскому «Динамо» разгромить «Торпедо»

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 7:1.

Дублями в составе «Динамо» отметились нападающие Сэм Энас, Станислав Галиев и Сергей Кузнецов. Ещё одну шайбу в составе белорусского клуба забросил Кристиан Хенкель. Единственный гол за «Торпедо» забил Алексей Кручинин в середине третьего периода.

Минское «Динамо» прервало свою двухматчевую серию поражений. Нижегородское «Торпедо» потерпело пятое поражение в последних шести матчах.