«Шанхайские Драконы» прервали победную серию московского «Динамо» в КХЛ

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу китайской команды.

Голами в составе «Шанхайских Драконов» отметились Никита Попугаев, Гейдж Куинни и Борна Рендулич. Нападающий «Шанхайских Драконов» Кевин Лабанк дебютировал в КХЛ и отметился результативной передачей в своей первой же смене. За «Динамо» шайбы забросили Седрик Пакетт и Игорь Ожиганов.

«Динамо» прервало свою серию из четырёх побед. «Шанхайские Драконы» выиграли третий матч кряду.