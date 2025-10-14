Скидки
Шанхайские Драконы — Динамо М, результат матча 14 октября 2025 года, счёт 3:2, КХЛ 2025/2026

«Шанхайские Драконы» прервали победную серию московского «Динамо» в КХЛ
Комментарии

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу китайской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Попугаев (Лабанк, Кленденинг) – 04:04 (5x5)     2:0 Куинни – 14:40 (5x5)     2:1 Пакетт (Уил, Гусев) – 20:29 (5x4)     3:1 Рендулич (Куинни, Меркли) – 23:01 (5x4)     3:2 Ожиганов (Слепышев, Пакетт) – 38:47 (5x5)    

Голами в составе «Шанхайских Драконов» отметились Никита Попугаев, Гейдж Куинни и Борна Рендулич. Нападающий «Шанхайских Драконов» Кевин Лабанк дебютировал в КХЛ и отметился результативной передачей в своей первой же смене. За «Динамо» шайбы забросили Седрик Пакетт и Игорь Ожиганов.

«Динамо» прервало свою серию из четырёх побед. «Шанхайские Драконы» выиграли третий матч кряду.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Видео
Нападающий «Шанхайских Драконов» Лабанк отметился передачей в дебютном матче в КХЛ
