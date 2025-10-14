Скидки
Главная Хоккей Новости

«Сегодня для меня была важная и эмоциональная игра». Хмелевски — о матче с «Салаватом»

«Сегодня для меня была важная и эмоциональная игра». Хмелевски — о матче с «Салаватом»
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски дал комментарий по итогам победного матча в Уфе с «Салаватом Юлаевым» (4:1), где он отметился первой заброшенной шайбой в составе казанской команды в ворота бывшего клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Биро, Бердин) – 02:02 (5x5)     0:2 Яшкин (Семёнов, Миллер) – 13:00 (5x5)     1:2 Панин (Берлёв, Кузнецов) – 13:38 (5x5)     1:3 Фальковский (Князев, Алистров) – 19:04 (5x5)     1:4 Хмелевски (Денисенко, Миллер) – 34:43 (5x4)    

– Какие ощущения от первого матча против бывшей команды?
– Сегодня для меня была эмоциональная игра, важная игра. Благодарен за три года, проведённые в Уфе. Хорошая память, эмоции. Рад, что мы сегодня победили.

– Насколько сложно было готовиться к матчу в плане психологии?
– Честно, когда приехал на арену – тогда начал готовиться. До этого особо не думал. Наоборот, приятно приехать в Уфу, пообщаться со знакомыми.

– Долго вы не могли забить за «Ак Барс», сегодня отличились. Стало легче?
– Всегда приятно забивать. Сам понимал, что много бросаю, но шайба пока не залетает. Надеюсь, что пойдёт горячая вода (улыбается), — цитирует Хмелевски пресс-служба клуба.

