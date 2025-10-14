«Сегодня для меня была важная и эмоциональная игра». Хмелевски — о матче с «Салаватом»

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски дал комментарий по итогам победного матча в Уфе с «Салаватом Юлаевым» (4:1), где он отметился первой заброшенной шайбой в составе казанской команды в ворота бывшего клуба.
– Какие ощущения от первого матча против бывшей команды?
– Сегодня для меня была эмоциональная игра, важная игра. Благодарен за три года, проведённые в Уфе. Хорошая память, эмоции. Рад, что мы сегодня победили.
– Насколько сложно было готовиться к матчу в плане психологии?
– Честно, когда приехал на арену – тогда начал готовиться. До этого особо не думал. Наоборот, приятно приехать в Уфу, пообщаться со знакомыми.
– Долго вы не могли забить за «Ак Барс», сегодня отличились. Стало легче?
– Всегда приятно забивать. Сам понимал, что много бросаю, но шайба пока не залетает. Надеюсь, что пойдёт горячая вода (улыбается), — цитирует Хмелевски пресс-служба клуба.
