«Шанхайские Драконы» возглавили Западную конференцию КХЛ

Комментарии

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу китайской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Попугаев (Лабанк, Кленденинг) – 04:04 (5x5)     2:0 Куинни – 14:40 (5x5)     2:1 Пакетт (Уил, Гусев) – 20:29 (5x4)     3:1 Рендулич (Куинни, Меркли) – 23:01 (5x4)     3:2 Ожиганов (Слепышев, Пакетт) – 38:47 (5x5)    

Благодаря этой победе «Шанхайские Драконы» набрали 20 очков в 14 матчах и возглавили Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги. Китайский клуб одержал девять побед и потерпел пять поражений. Разница шайб составляет 41-35.

Второе место на Западе занимает ярославский «Локомотив» с 20 очками в 15 матчах. Тройку замыкает нижегородское «Торпедо» с 19 очками в 17 матчах.

Комментарии
