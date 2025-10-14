«Шанхайские Драконы» возглавили Западную конференцию КХЛ
В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу китайской команды.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Попугаев (Лабанк, Кленденинг) – 04:04 (5x5) 2:0 Куинни – 14:40 (5x5) 2:1 Пакетт (Уил, Гусев) – 20:29 (5x4) 3:1 Рендулич (Куинни, Меркли) – 23:01 (5x4) 3:2 Ожиганов (Слепышев, Пакетт) – 38:47 (5x5)
Благодаря этой победе «Шанхайские Драконы» набрали 20 очков в 14 матчах и возглавили Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги. Китайский клуб одержал девять побед и потерпел пять поражений. Разница шайб составляет 41-35.
Второе место на Западе занимает ярославский «Локомотив» с 20 очками в 15 матчах. Тройку замыкает нижегородское «Торпедо» с 19 очками в 17 матчах.
Комментарии
