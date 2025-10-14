«Шанхайские Драконы» возглавили Западную конференцию КХЛ

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу китайской команды.

Благодаря этой победе «Шанхайские Драконы» набрали 20 очков в 14 матчах и возглавили Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги. Китайский клуб одержал девять побед и потерпел пять поражений. Разница шайб составляет 41-35.

Второе место на Западе занимает ярославский «Локомотив» с 20 очками в 15 матчах. Тройку замыкает нижегородское «Торпедо» с 19 очками в 17 матчах.