Первый вице-президент ФХР и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг посетил товарищеский матч футбольной сборной России с Боливией (3:0).

«Вперёд, Россия!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале и опубликовал фотографию в кофте «Красная машина».

Фото: личный архив Ротенберга

На 18-й минуте Лечи Садулаев открыл счёт в этой игре и вывел россиян вперёд. На 43-й минуте Алексей Миранчук забил второй мяч хозяев поля. На 57-й минуте Иван Сергеев забил третий мяч россиян.

В последних четырёх матчах сборная России одержала три победы и один раз сыграла вничью. Так, россияне с одинаковым счётом 4:1 обыграли Катар и Беларусь, добыли победу над Ираном (2:1), а игру с Иорданией завершили без забитых мячей — 0:0.