Главная Хоккей Новости

«Сегодня не хватило нам одного голика». Кудашов — о поражении «Динамо» от «Шанхая»

Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Шанхайских Драконов» (2:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Попугаев (Лабанк, Кленденинг) – 04:04 (5x5)     2:0 Куинни – 14:40 (5x5)     2:1 Пакетт (Уил, Гусев) – 20:29 (5x4)     3:1 Рендулич (Куинни, Меркли) – 23:01 (5x4)     3:2 Ожиганов (Слепышев, Пакетт) – 38:47 (5x5)    

— Похожая игра с той, что была в Москве. За исключением того, что тогда мы ушли в овертайм. Сегодня не хватило нам одного голика. А так приблизительно равная игра.

– Почему не играет Кол?
– Вы уже задавали этот вопрос. А ещё Шараканов не играет. Почему не спрашивате про Лиъматова? Все получат шанс, мы за всеми следим, со всеми на связи, – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

«Динамо» прервало свою серию из четырёх побед. «Шанхайские Драконы» выиграли третий матч кряду.

