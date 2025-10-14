«Сегодня не хватило нам одного голика». Кудашов — о поражении «Динамо» от «Шанхая»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Шанхайских Драконов» (2:3).

— Похожая игра с той, что была в Москве. За исключением того, что тогда мы ушли в овертайм. Сегодня не хватило нам одного голика. А так приблизительно равная игра.

– Почему не играет Кол?

– Вы уже задавали этот вопрос. А ещё Шараканов не играет. Почему не спрашивате про Лиъматова? Все получат шанс, мы за всеми следим, со всеми на связи, – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

«Динамо» прервало свою серию из четырёх побед. «Шанхайские Драконы» выиграли третий матч кряду.