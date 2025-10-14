Скидки
Главная Хоккей Новости

Галлан — о победе над «Динамо»: рады взять два очка с сильным соперником

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан оценил победу в матче с московским «Динамо» (3:2). Благодаря этой победе китайский клуб возглавил Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги.

– Очень хорошая близкая игра. Мы играли очень хорошо в первом периоде, во втором были не так хороши. Но в целом хорошая игра. Рады взять два очка с сильным соперником.

– Кудашов сказал, что эта игра была похожа на ту, что была в Москве.
– Да, согласен. Она была давно, не помню деталей. Но это был близкий матч, который закончился в овертайме, – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

