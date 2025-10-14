Скидки
Жерар Галлан оценил выход «Шанхайских Драконов» на первое место Западной конференции КХЛ

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан оценил выход китайского клуба на первое место Западной конференции КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Попугаев (Лабанк, Кленденинг) – 04:04 (5x5)     2:0 Куинни – 14:40 (5x5)     2:1 Пакетт (Уил, Гусев) – 20:29 (5x4)     3:1 Рендулич (Куинни, Меркли) – 23:01 (5x4)     3:2 Ожиганов (Слепышев, Пакетт) – 38:47 (5x5)    

– Как оцените выход на первое место на Западе?
– Я очень доволен, особенно тем, как мы провели последние 10 матчей. Сегодня была лучшая игра сезона от нас. С первой до последней смены. Но ещё большой путь впереди, сыграли только 14 матчей.

– Как оцените дебют Лабанка?
– Он был хорош. У него был долгий перелёт, он подустал. Но сыграл очень хорошо, особенно в голе Попугаева. Мы знаем, что он будет важным игроком для нас.

– Маккегг пока не готов?
– Да, не готов. Но надеюсь, что скоро будет, – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

