Жерар Галлан оценил выход «Шанхайских Драконов» на первое место Западной конференции КХЛ

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан оценил выход китайского клуба на первое место Западной конференции КХЛ.

– Как оцените выход на первое место на Западе?

– Я очень доволен, особенно тем, как мы провели последние 10 матчей. Сегодня была лучшая игра сезона от нас. С первой до последней смены. Но ещё большой путь впереди, сыграли только 14 матчей.

– Как оцените дебют Лабанка?

– Он был хорош. У него был долгий перелёт, он подустал. Но сыграл очень хорошо, особенно в голе Попугаева. Мы знаем, что он будет важным игроком для нас.

– Маккегг пока не готов?

– Да, не готов. Но надеюсь, что скоро будет, – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.