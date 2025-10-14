Скидки
«Кросби, возможно». Галлан высказался об усилении состава «Шанхайских Драконов»

Комментарии

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан высказался о возможном усилении состава китайской команды и пошутил о возможном приходе канадского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

– Стоит ли ожидать ещё усиления от «Шанхая»?
– Насколько я знаю, нет. Я разговариваю с генеральным менеджером, мы пытаемся улучшить команду каждый день. Если будет возможность, мы что-нибудь сделаем. Ситуация меняется ежедневно. Кросби, возможно, – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Благодаря победе над московским «Динамо» (3:2) «Шанхайские Драконы» набрали 20 очков в 14 матчах и возглавили Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги.

