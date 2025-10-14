Скидки
«Сан-Хосе» выставил на драфт отказов нападающего Егора Афанасьева

«Сан-Хосе» выставил на драфт отказов нападающего Егора Афанасьева
«Сан-Хосе» выставил на драфт отказов российского нападающего Егора Афанасьева, сообщает инсайдер НХЛ Эллиот Фридман. Россиянин в межсезонье подписал однолетний контракт на общую сумму $ 800 тыс. Прошлый сезон форвард провёл в ЦСКА.

Афанасьев выступал за ЦСКА в сезонах-2020/2021 и 2024/2025. Всего форвард сыграл в КХЛ 80 матчей и набрал 31 очко — забросил 11 шайб и отдал 20 результативных передач.

Форвард вернулся в ЦСКА из Северной Америки в минувшее межсезонье. Права на игрока в НХЛ принадлежат «Шаркс». В НХЛ Афанасьев сыграл 19 встреч и забил один гол, в АХЛ в его активе 113 (52+61) очков в 187 играх.

