Буцаев — о победе над «Барысом»: правильно стали работать, начали дорабатывать ногами

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу над «Барысом» (4:3 Б).
— Непростой матч. В начале игры соперник был более активен, более агрессивен в движении и борьбе. Мы долго вкатывались в игру. Ребята молодцы, что смогли во втором периоде сделать то, что мы от них попросили — сыграть более активно, через какие-то короткие отрезки заставить себя чуть-чуть разбежаться, чтобы работали ноги. Отсюда и пришёл результат.
— Что сказали команде, что за короткий период забросили три шайбы?
— Мы правильно стали работать, начали дорабатывать ногами. Добавили в агрессии. Соперник, наверное, этого не ожидал. За счёт этого мы смогли переломить ту ситуацию, темп и ход игры. Забили хорошие голы в большинстве, были и ещё моменты, которые не реализовали, — цитирует Буцаева пресс-служба клуба.
