Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Буцаев — о победе над «Барысом»: правильно стали работать, начали дорабатывать ногами

Буцаев — о победе над «Барысом»: правильно стали работать, начали дорабатывать ногами
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу над «Барысом» (4:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2025, вторник. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 4
Б
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Данияр (Савицкий, Кайыржан) – 10:59 (5x5)     2:0 Томпсон (Кайыржан, Уолш) – 15:01 (5x5)     2:1 Ткачёв (Уилсон) – 28:14 (5x5)     2:2 Кара (Чехович, Неколенко) – 33:48 (5x4)     2:3 Уилсон (Ткачёв, Аланов) – 34:27 (5x5)     3:3 Уолш (Веккионе, Симонов) – 43:21 (5x5)     3:4 Уилсон – 65:00    

— Непростой матч. В начале игры соперник был более активен, более агрессивен в движении и борьбе. Мы долго вкатывались в игру. Ребята молодцы, что смогли во втором периоде сделать то, что мы от них попросили — сыграть более активно, через какие-то короткие отрезки заставить себя чуть-чуть разбежаться, чтобы работали ноги. Отсюда и пришёл результат.

— Что сказали команде, что за короткий период забросили три шайбы?
— Мы правильно стали работать, начали дорабатывать ногами. Добавили в агрессии. Соперник, наверное, этого не ожидал. За счёт этого мы смогли переломить ту ситуацию, темп и ход игры. Забили хорошие голы в большинстве, были и ещё моменты, которые не реализовали, — цитирует Буцаева пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Видео
«Барыс» уступил «Сибири» по буллитам и потерпел шестое поражение подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android