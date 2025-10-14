Результаты матчей КХЛ на 14 октября 2025 года

Сегодня, 14 октября, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 14 октября 2025 года:

17:00. «Салават Юлаев» – «Ак Барс» — 1:4;

17:00. «Барыс» – «Сибирь» — 3:4 Б;

17:00. «Трактор» – «Авангард» — 5:8;

19:10. «Динамо» Мн – «Торпедо» — 7:1;

19:30. «Шанхайские Драконы» – «Динамо» М — 3:2.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 20 очками после 14 матчей возглавляют «Шанхайские Драконы». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 24 очка после 15 встреч.