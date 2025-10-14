Скидки
Результаты матчей ВХЛ на 14 октября 2025 года

Результаты матчей ВХЛ на 14 октября 2025 года
Комментарии

Сегодня, 14 октября, состоялись три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты встреч ВХЛ на 14 октября 2025 года:

16:30. «Южный Урал» – «Сокол» — 1:3;
17:00. «Магнитка» – ХК «Норильск» — 2:3;
18:30. «Звезда» – ХК «Тамбов» — 5:3;
18:30. «Нефтяник» – «Торос» — 2:0;
19:00. «Челны» – «Ижсталь» — 2:4.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 24 очка в 13 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 23 очками после 14 встреч. Тройку замыкает «Горняк-УГМК» (22 очка в 15 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одной игре дома и по одной – в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

