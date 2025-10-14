Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей МХЛ на 14 октября 2025 года

14 октября, состоялись 10 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 14 октября 2025 года:

16:30. «Авто» – «Спутник» — 2:3;

16:30. МХК «Молот» – «Ирбис» — 0:2;

16:30. «Толпар» – «Кузнецкие Медведи» — 3:4 Б;

16:30. «Стальные Лисы» – «Омские Ястребы» — 4:3 Б;

17:30. «Ладья» – «АКМ Новомосковск» — 5:1;

18:30. МХК «Динамо» СПб – «Локо» — 0:4;

19:00. «СКА-1946» – «Алмаз» — 1:3;

19:00. ХК «Капитан» – «Динамо-Шинник» — 0:4;

19:00. «Академия Михайлова» – МХК «Спартак» — 4:5;

19:00. «Красная Машина-Юниор» – «Сахалинские Акулы» — 3:5.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Красная Армия» с 24 очками после 14 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 23 очка после 13 матчей.