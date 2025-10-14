Исаков — о разгроме «Торпедо»: нужно, чтобы у каждого нашлось мужество спросить с себя

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал разгромное поражение в матче с минским «Динамо» (1:7) и оценил дебютный матч нападающего Шейна Принса.
«Сложно комментировать такую игру. Здесь нужно, чтобы у каждого из нашей команды нашлось мужество при таком счёте, в первую очередь, спросить с себя. Здесь очень важно сделать правильные выводы, понять для себя, что не получилось в этой игре и готовиться к следующим играм.
Принс старался, двигался. С таким результатом сложно оценить игру отдельного хоккеиста. Желание с его стороны было большим. Есть определённые моменты по игре в обороне, общие. Это касается не только защитников, но и нападающих с вратарями. Можно и десять раз сыграть в большинстве, но ничего не реализовать. Молодцы, что реализовали большинство, но этого мало", — цитирует Исакова пресс-служба КХЛ.
- 14 октября 2025
