Главная Хоккей Новости

Исаков — о разгроме «Торпедо»: нужно, чтобы у каждого нашлось мужество спросить с себя

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал разгромное поражение в матче с минским «Динамо» (1:7) и оценил дебютный матч нападающего Шейна Принса.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2025, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
7 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Хенкель (Стась, Кузнецов) – 01:24 (5x5)     2:0 Кузнецов (Сотишвили, Стась) – 09:44 (5x5)     3:0 Галиев (Смит, Шипачёв) – 10:58 (5x4)     4:0 Энас (Улле, Мелош) – 43:11 (5x5)     4:1 Alexei Kruchinin (Рожков, Конюшков) – 48:18 (5x4)     5:1 Энас (Пинчук, Смит) – 48:59 (5x5)     6:1 Галиев – 56:18 (5x5)     7:1 Кузнецов (Сотишвили, Пышкайло) – 58:49 (5x5)    

«Сложно комментировать такую игру. Здесь нужно, чтобы у каждого из нашей команды нашлось мужество при таком счёте, в первую очередь, спросить с себя. Здесь очень важно сделать правильные выводы, понять для себя, что не получилось в этой игре и готовиться к следующим играм.

Принс старался, двигался. С таким результатом сложно оценить игру отдельного хоккеиста. Желание с его стороны было большим. Есть определённые моменты по игре в обороне, общие. Это касается не только защитников, но и нападающих с вратарями. Можно и десять раз сыграть в большинстве, но ничего не реализовать. Молодцы, что реализовали большинство, но этого мало", — цитирует Исакова пресс-служба КХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости

