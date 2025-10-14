Квартальнов — о 7:1 с «Торпедо»: Демченко нас вытащил и дал шанс победить
Главный тренер «Динамо» Минск Дмитрий Квартальнов оценил победу в матче с нижегородским «Торпедо» (7:1) и отметил игру вратаря Василия Демченко.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2025, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
7 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Хенкель (Стась, Кузнецов) – 01:24 (5x5) 2:0 Кузнецов (Сотишвили, Стась) – 09:44 (5x5) 3:0 Галиев (Смит, Шипачёв) – 10:58 (5x4) 4:0 Энас (Улле, Мелош) – 43:11 (5x5) 4:1 Alexei Kruchinin (Рожков, Конюшков) – 48:18 (5x4) 5:1 Энас (Пинчук, Смит) – 48:59 (5x5) 6:1 Галиев – 56:18 (5x5) 7:1 Кузнецов (Сотишвили, Пышкайло) – 58:49 (5x5)
«Счёт-то хороший, да. В реализации сегодня было неплохо, третий период в зачёт. Но были у нас и проблемы. Демченко нам такие шансы давал. Нам надо отдать должное Васе [Демченко]. Вася нам очень сильно помог. [Он делал] Такие, может быть, невидимые вещи, которые были [незаметны] простому глазу. Но он нас вытащил и дал нам шанс победить. Игра у нас всегда так тонко находится: тут вытащил, там забили — есть какая-то взаимосвязь. Что не получилось в меньшинстве? Там всё получилось. Игрок бросил с очень крутой точки и попал», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.
