Квартальнов — о 7:1 с «Торпедо»: Демченко нас вытащил и дал шанс победить

Главный тренер «Динамо» Минск Дмитрий Квартальнов оценил победу в матче с нижегородским «Торпедо» (7:1) и отметил игру вратаря Василия Демченко.

«Счёт-то хороший, да. В реализации сегодня было неплохо, третий период в зачёт. Но были у нас и проблемы. Демченко нам такие шансы давал. Нам надо отдать должное Васе [Демченко]. Вася нам очень сильно помог. [Он делал] Такие, может быть, невидимые вещи, которые были [незаметны] простому глазу. Но он нас вытащил и дал нам шанс победить. Игра у нас всегда так тонко находится: тут вытащил, там забили — есть какая-то взаимосвязь. Что не получилось в меньшинстве? Там всё получилось. Игрок бросил с очень крутой точки и попал», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.