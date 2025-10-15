Скидки
Вашингтон Кэпиталз — Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча 15 октября 2025, счет 3:2 OT, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Вашингтон» победил «Тампу» в овертайме. У Кучерова пас, у Протаса гол, Овечкин не забил
Комментарии

В ночь с 14 на 15 октября мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме — 3:2 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Гюнцель (Макдона, Чирелли) – 07:06     1:1 Протас (Макмайкл, Уилсон) – 37:38     1:2 Пойнт – 41:23 (pp)     2:2 Уилсон – 44:56 (pp)     3:2 Чикран (Уилсон, Строум) – 61:19    

В составе «Вашингтона» голами отметились белорусский нападающий Алексей Протас, реализовавший большинство Том Уилсон и Джейкоб Чикран в овертайме. За «Тампу» отличились Джейк Гюнцель и реализовавший большинство Брейден Пойнт, которому ассистировал российский форвард Никита Кучеров. Ворота «Тампы» защищал Андрей Василевский, отразивший 25 бросков в створ из 28.

