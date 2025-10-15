«Вашингтон» победил «Тампу» в овертайме. У Кучерова пас, у Протаса гол, Овечкин не забил

В ночь с 14 на 15 октября мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме — 3:2 OT.

В составе «Вашингтона» голами отметились белорусский нападающий Алексей Протас, реализовавший большинство Том Уилсон и Джейкоб Чикран в овертайме. За «Тампу» отличились Джейк Гюнцель и реализовавший большинство Брейден Пойнт, которому ассистировал российский форвард Никита Кучеров. Ворота «Тампы» защищал Андрей Василевский, отразивший 25 бросков в створ из 28.