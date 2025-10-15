«Вашингтон» победил «Тампу» в овертайме. У Кучерова пас, у Протаса гол, Овечкин не забил
Поделиться
В ночь с 14 на 15 октября мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме — 3:2 OT.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Гюнцель (Макдона, Чирелли) – 07:06 1:1 Протас (Макмайкл, Уилсон) – 37:38 1:2 Пойнт – 41:23 (pp) 2:2 Уилсон – 44:56 (pp) 3:2 Чикран (Уилсон, Строум) – 61:19
В составе «Вашингтона» голами отметились белорусский нападающий Алексей Протас, реализовавший большинство Том Уилсон и Джейкоб Чикран в овертайме. За «Тампу» отличились Джейк Гюнцель и реализовавший большинство Брейден Пойнт, которому ассистировал российский форвард Никита Кучеров. Ворота «Тампы» защищал Андрей Василевский, отразивший 25 бросков в створ из 28.
Комментарии
- 15 октября 2025
-
06:13
-
06:11
-
05:59
-
05:14
-
04:53
-
04:42
-
04:32
-
04:07
-
03:48
- 14 октября 2025
-
23:55
-
23:52
-
23:50
-
23:46
-
23:40
-
23:25
-
23:15
-
23:05
-
23:00
-
22:45
-
22:40
-
22:33
-
22:28
-
22:12
-
21:47
-
21:31
-
21:20
-
21:10
-
20:55
-
20:37
-
20:31
-
20:15
-
20:07
-
19:44
-
19:33
-
19:25