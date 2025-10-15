Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин вошёл в топ-25 за всю историю НХЛ по количеству матчей в регулярных чемпионатах

Овечкин вошёл в топ-25 за всю историю НХЛ по количеству матчей в регулярных чемпионатах
Аудио-версия:
Комментарии

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в эти минуты проводит свой 1495-й матч в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги за карьеру. Благодаря участию в домашнем матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг», который проходит в эти минуты на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены», форвард догнал топ-25 в истории НХЛ по количеству игр в регулярке.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
2 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Гюнцель (Макдона, Чирелли) – 07:06     1:1 Протас (Макмайкл, Уилсон) – 37:38     1:2 Пойнт – 41:23 (pp)     2:2 Уилсон – 44:56 (pp)    

Александр Овечкин поравнялся с Филом Хаусли, который за карьеру сыграл в регулярных сезонах НХЛ 1495 матчей. На 24-й строчке рейтинга находится Майк Модано — 1499 игр. Рекордсменом НХЛ по количеству матчей в регулярных чемпионатах является Патрик Марло, показатель которого составляет 1779 игр.

При этом Овечкин является лучшим по количеству сыгранных матчей в регулярках ХЛ среди российских хоккеистов. На втором месте находится Алексей Ковалёв — 1316 матчей.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android