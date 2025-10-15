Овечкин вошёл в топ-25 за всю историю НХЛ по количеству матчей в регулярных чемпионатах

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в эти минуты проводит свой 1495-й матч в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги за карьеру. Благодаря участию в домашнем матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг», который проходит в эти минуты на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены», форвард догнал топ-25 в истории НХЛ по количеству игр в регулярке.
Александр Овечкин поравнялся с Филом Хаусли, который за карьеру сыграл в регулярных сезонах НХЛ 1495 матчей. На 24-й строчке рейтинга находится Майк Модано — 1499 игр. Рекордсменом НХЛ по количеству матчей в регулярных чемпионатах является Патрик Марло, показатель которого составляет 1779 игр.
При этом Овечкин является лучшим по количеству сыгранных матчей в регулярках ХЛ среди российских хоккеистов. На втором месте находится Алексей Ковалёв — 1316 матчей.
