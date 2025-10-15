«Рейнджерс» по ходу матча с «Эдмонтоном» установили антирекорд XXI века в НХЛ

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» установил антирекорд лиги в XXI веке и антирекорд всех времён среди существующих команд по серии без заброшенных шайб на своём льду со старта регулярного сезона. После двух периодов домашней встречи с «Эдмонтон Ойлерз» ньюйоркцы уступают со счётом 0:1. Таким образом, их домашняя серия без заброшенных шайб составляет уже 160 минут — ранее «Рейнджерс» всухую уступили дома «Питтсбургу» (0:3) и «Вашингтону» (0:1).
По этому показателю «Рейнджерс» превзошли серию «Флориды Пантерз» в сезоне-2001/2002, которая составила в итоге 155 минут 17 секунд.
Антирекордом за всю историю лиги владеет не существующий ныне клуб «Питтсбург Пайрэтс», который в 1928 году не мог забить со старта сезона на домашнем льду 187 минут 19 секунд.
- 15 октября 2025
-
04:32
-
04:07
-
03:48
- 14 октября 2025
-
23:55
-
23:52
-
23:50
-
23:46
-
23:40
-
23:25
-
23:15
-
23:05
-
23:00
-
22:45
-
22:40
-
22:33
-
22:28
-
22:12
-
21:47
-
21:31
-
21:20
-
21:10
-
20:55
-
20:37
-
20:31
-
20:15
-
20:07
-
19:44
-
19:33
-
19:25
-
19:17
-
18:45
-
18:37
-
18:29
-
18:15
-
17:40