«Рейнджерс» по ходу матча с «Эдмонтоном» установили антирекорд XXI века в НХЛ

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» установил антирекорд лиги в XXI веке и антирекорд всех времён среди существующих команд по серии без заброшенных шайб на своём льду со старта регулярного сезона. После двух периодов домашней встречи с «Эдмонтон Ойлерз» ньюйоркцы уступают со счётом 0:1. Таким образом, их домашняя серия без заброшенных шайб составляет уже 160 минут — ранее «Рейнджерс» всухую уступили дома «Питтсбургу» (0:3) и «Вашингтону» (0:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
15 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Фредерик (Капанен) – 30:21     0:2 Хенрик (Макдэвид, Манджапане) – 58:52    

По этому показателю «Рейнджерс» превзошли серию «Флориды Пантерз» в сезоне-2001/2002, которая составила в итоге 155 минут 17 секунд.

Антирекордом за всю историю лиги владеет не существующий ныне клуб «Питтсбург Пайрэтс», который в 1928 году не мог забить со старта сезона на домашнем льду 187 минут 19 секунд.

