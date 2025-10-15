«Эдмонтон» всухую обыграл «Рейнджерс», у Шестёркина — 20 сейвов

В ночь с 14 на 15 октября завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Эдмонтон Ойлерз». Встреча проходила на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились американский нападающий Трент Фредерик и канадский форвард Адам Хенрик. Россиянин Василий Подколзин результативными действиями в это встрече не отличился.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин в этом матче сделал 20 сейвов.

Следующий матч «Рейнджерс» проведёт на выезде с «Торонто Мэйпл Лифс» 17 ноября. «Эдмонтон» продолжит выездную серию и встретится с «Нью-Йорк Айлендерс» также 17 ноября.