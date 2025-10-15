Гол и передача Демидова принесли «Монреалю» победу над «Сиэтлом» в овертайме

В ночь с 14 на 15 октября завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Монреаль Канадиенс» и «Сиэтл Кракен». Встреча проходила на арене «Белл-центр» в Монреале (Канада) и завершилась победой хозяев площадки со счётом 5:4 OT.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились канадские форварды Джейден Шварц и Джаред Макканн, финский нападающий Яни Нюман, канадский защитник Джейми Олексяк.

У «Монреаля» забитыми голами отметились канадские форварды Алекс Ньюхук и Кирби Дак, американский нападающий Коул Кофилд (дубль) и российский форвард Иван Демидов, на счету которого также результативная передача.