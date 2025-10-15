Скидки
Гол и передача Демидова принесли «Монреалю» победу над «Сиэтлом» в овертайме

В ночь с 14 на 15 октября завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Монреаль Канадиенс» и «Сиэтл Кракен». Встреча проходила на арене «Белл-центр» в Монреале (Канада) и завершилась победой хозяев площадки со счётом 5:4 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 4
ОТ
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Ньюхук (Демидов, Каррье) – 04:37     1:1 Шварц (Райт, Данн) – 23:33 (pp)     2:1 Кофилд – 27:12     2:2 Нюман (Картье, Годро) – 37:52     3:2 Дак (Добсон, Мэтисон) – 41:12     3:3 Олексяк (Макканн, Махура) – 44:48     3:4 Макканн (Монтур, Линдгрен) – 47:56     4:4 Демидов (Лайне, Галлахер) – 57:19     5:4 Кофилд (Хатсон, Судзуки) – 63:25    

В составе гостей заброшенными шайбами отметились канадские форварды Джейден Шварц и Джаред Макканн, финский нападающий Яни Нюман, канадский защитник Джейми Олексяк.

У «Монреаля» забитыми голами отметились канадские форварды Алекс Ньюхук и Кирби Дак, американский нападающий Коул Кофилд (дубль) и российский форвард Иван Демидов, на счету которого также результативная передача.

