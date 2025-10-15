Скидки
Торонто Мэйпл Лифс — Нэшвилл Предаторз, результат матча 15 октября 2025, счет 7:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Дубль Мэттьюса помог «Торонто» победить «Нэшвилл» в матче с 11 голами
В ночь с 14 на 15 октября мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нэшвилл Предаторз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 7:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
7 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Маккейб (Джошуа, Таварес) – 08:42     2:0 Экман-Ларссон (Нюландер, Бенуа) – 13:34     2:1 Маккэррон (Шей, Пербикс) – 23:21     2:2 Хаула (Висблатт) – 24:05     3:2 Таварес (Нюландер, Экман-Ларссон) – 28:49     4:2 Макманн (Робертсон, Экман-Ларссон) – 36:24     5:2 Мэттьюс (Нис, Коуэн) – 50:42     5:3 Йози (Вильсбю, Маршессо) – 56:06     6:3 Мэттьюс (Таварес, Нис) – 56:50     6:4 Пербикс – 58:49     7:4 Нюландер – 59:36    

В составе «Торонто» голами отметились капитан команды Остон Мэттьюс (дубль, одна — в пустые ворота), Джейк Маккейб, Оливер Экман-Ларссон, Джон Таварес, Бобби Макманн и Вильям Нюландер (в пустые ворота). За «Нэшвилл» отличились Майкл Маккэррон, Эрик Хаула, Роман Йози и Ник Пербикс.

