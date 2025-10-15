Дубль Мэттьюса помог «Торонто» победить «Нэшвилл» в матче с 11 голами

В ночь с 14 на 15 октября мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нэшвилл Предаторз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 7:4.

В составе «Торонто» голами отметились капитан команды Остон Мэттьюс (дубль, одна — в пустые ворота), Джейк Маккейб, Оливер Экман-Ларссон, Джон Таварес, Бобби Макманн и Вильям Нюландер (в пустые ворота). За «Нэшвилл» отличились Майкл Маккэррон, Эрик Хаула, Роман Йози и Ник Пербикс.