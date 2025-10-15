Александр Овечкин повторил личный антирекорд в стартовых матчах сезона НХЛ
40-летний российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог забить гол в четвёртом матче со старта сезона подряд. В ночь с 14 на 15 октября мск Овечкин не забросил шайб в игре с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 OT), ранее он не отличался в матчах с «Бостон Брюинз» (1:3), «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2) и «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:0).
НХЛ — регулярный чемпионат
15 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Гюнцель (Макдона, Чирелли) – 07:06 1:1 Протас (Макмайкл, Уилсон) – 37:38 1:2 Пойнт – 41:23 (pp) 2:2 Уилсон – 44:56 (pp) 3:2 Чикран (Уилсон, Строум) – 61:19
За 20 предыдущих сезонов у Овечкина лишь дважды случалась четырёхматчевая безголевая серия на старте нового регулярного чемпионата — в сезонах-2023/2024 и 2012/2013. Пятиматчевых нерезультативных стартовых серий не было ни разу.
Следующий матч «Кэпиталз» проведут на своей площадке в ночь с 17 на 18 октября мск с «Миннесотой Уайлд».
