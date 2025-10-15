«Рейнджерс» не забили в трёх первых домашних матчах сезона впервые за всю историю НХЛ
Поделиться
«Нью-Йорк Рейнджерс» завершил без заброшенных шайб третью домашнюю игру подряд со старта сезона, уступив «Эдмонтон Ойлерз» (0:2). Такое произошло впервые за всю историю НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Фредерик (Капанен) – 30:21 0:2 Хенрик (Макдэвид, Манджапане) – 58:52
Ранее «Рейнджерс» не забивали в домашних матчах с «Питтсбург Пингвинз» (0:3) и «Вашингтон Кэпиталз» (0:1).
При этом текущая безголевая домашняя серия ньюйоркцев составляет 180 минут — это антирекорд XXI века и антирекорд за всю историю лиги среди существующих клубов. Абсолютный антирекорд по временной продолжительности такой серии принадлежит прекратившему существование клубу «Питтсбург Пайрэтс» — 187 минут 19 секунд в 1928 году, однако из-за различий в действовавших регламентах овертаймов эта серия прервалась менее чем за три матча.
Комментарии
- 15 октября 2025
-
06:13
-
06:11
-
05:59
-
05:14
-
04:53
-
04:42
-
04:32
-
04:07
-
03:48
- 14 октября 2025
-
23:55
-
23:52
-
23:50
-
23:46
-
23:40
-
23:25
-
23:15
-
23:05
-
23:00
-
22:45
-
22:40
-
22:33
-
22:28
-
22:12
-
21:47
-
21:31
-
21:20
-
21:10
-
20:55
-
20:37
-
20:31
-
20:15
-
20:07
-
19:44
-
19:33
-
19:25