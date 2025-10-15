Скидки
«Рейнджерс» не забили в трёх первых домашних матчах сезона впервые за всю историю НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» завершил без заброшенных шайб третью домашнюю игру подряд со старта сезона, уступив «Эдмонтон Ойлерз» (0:2). Такое произошло впервые за всю историю НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Фредерик (Капанен) – 30:21     0:2 Хенрик (Макдэвид, Манджапане) – 58:52    

Ранее «Рейнджерс» не забивали в домашних матчах с «Питтсбург Пингвинз» (0:3) и «Вашингтон Кэпиталз» (0:1).

При этом текущая безголевая домашняя серия ньюйоркцев составляет 180 минут — это антирекорд XXI века и антирекорд за всю историю лиги среди существующих клубов. Абсолютный антирекорд по временной продолжительности такой серии принадлежит прекратившему существование клубу «Питтсбург Пайрэтс» — 187 минут 19 секунд в 1928 году, однако из-за различий в действовавших регламентах овертаймов эта серия прервалась менее чем за три матча.

