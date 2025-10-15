«Он контролирует то, что может». Тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Салливан — о Шестёркине

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан ответил на вопрос, как Игорь Шестёркин справляется с тем, что «Рейнджерс» не забивают голы.

«С ним всё в порядке. Он контролирует то, что может. Он отлично начал сезон для нас», – цитирует Салливана пресс-служба клуба.

Безголевая домашняя серия ньюйоркцев составляет 180 минут — это антирекорд XXI века и антирекорд за всю историю лиги среди существующих клубов. Абсолютный антирекорд по временной продолжительности такой серии принадлежит прекратившему существование клубу «Питтсбург Пайрэтс» — 187 минут 19 секунд в 1928 году, однако из-за различий в действовавших регламентах овертаймов эта серия прервалась менее чем за три матча.