Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он контролирует то, что может». Тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Салливан — о Шестёркине

«Он контролирует то, что может». Тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Салливан — о Шестёркине
Комментарии

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан ответил на вопрос, как Игорь Шестёркин справляется с тем, что «Рейнджерс» не забивают голы.

«С ним всё в порядке. Он контролирует то, что может. Он отлично начал сезон для нас», – цитирует Салливана пресс-служба клуба.

Безголевая домашняя серия ньюйоркцев составляет 180 минут — это антирекорд XXI века и антирекорд за всю историю лиги среди существующих клубов. Абсолютный антирекорд по временной продолжительности такой серии принадлежит прекратившему существование клубу «Питтсбург Пайрэтс» — 187 минут 19 секунд в 1928 году, однако из-за различий в действовавших регламентах овертаймов эта серия прервалась менее чем за три матча.

Материалы по теме
Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин оформил 22-й шат-аут в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android