Форвард «Монреаля» Иван Демидов признан второй звездой матча с «Сиэтлом»

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов стал второй звездой матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сиэтла» (5:4 ОТ).

19-летний форвард канадского клуба набрал два очка (1+1), ассистировав Алексу Ньюхуку на пятой минуте и сравняв счёт на 58-й (4:4). Благодаря этой забитой шайбе игра была переведена в овертайм. Всего за четыре матча регулярного сезона на счету Ивана Демидова 3 (1+2) балла.

За 14 минут 43 секунды на льду российский хоккеист отметился одним броском в створ, двумя блок-шотами и показателем полезности «плюс 1». Первой звездой признан Коул Кофилд, третьей — Джаред Маккэн.