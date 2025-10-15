Скидки
Главная Хоккей Новости

Форвард «Монреаля» Иван Демидов признан второй звездой матча с «Сиэтлом»

Комментарии

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов стал второй звездой матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сиэтла» (5:4 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
15 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 4
ОТ
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Ньюхук (Демидов, Каррье) – 04:37     1:1 Шварц (Райт, Данн) – 23:33 (pp)     2:1 Кофилд – 27:12     2:2 Нюман (Картье, Годро) – 37:52     3:2 Дак (Добсон, Мэтисон) – 41:12     3:3 Олексяк (Макканн, Махура) – 44:48     3:4 Макканн (Монтур, Линдгрен) – 47:56     4:4 Демидов (Лайне, Галлахер) – 57:19     5:4 Кофилд (Хатсон, Судзуки) – 63:25    

19-летний форвард канадского клуба набрал два очка (1+1), ассистировав Алексу Ньюхуку на пятой минуте и сравняв счёт на 58-й (4:4). Благодаря этой забитой шайбе игра была переведена в овертайм. Всего за четыре матча регулярного сезона на счету Ивана Демидова 3 (1+2) балла.

За 14 минут 43 секунды на льду российский хоккеист отметился одним броском в створ, двумя блок-шотами и показателем полезности «плюс 1». Первой звездой признан Коул Кофилд, третьей — Джаред Маккэн.

Новости. Хоккей
