Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Калгари Флэймз — Вегас Голден Найтс, результат матча 15 октября 2025, счет 2:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Передача Барбашёва помогла «Вегасу» обыграть «Калгари» после счёта 0:2
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 14 на 15 октября мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч регулярного чемпионата НХЛ нового сезона-2025/2026 между клубами «Калгари Флэймз» и «Вегас Голден Найтс». Гости оформили волевую победу со счётом 4:2, уступая 0:2 после первого периода.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 октября 2025, среда. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Баклунд (Уигар) – 07:32     2:0 Коулман – 12:10     2:1 Айкел (Стоун) – 30:00     2:2 Корчак (Гертл, Марнер) – 44:11     2:3 Айкел (Барбашёв, Лозон) – 46:38     2:4 Гертл (Марнер, Карлссон) – 59:52    

В составе «Вегаса» результативной передачей отметился российский нападающий Иван Барбашёв. Его одноклубник Павел Дорофеев, а также Матвей Гридин и Даниил Мироманов из «Калгари» результативными действиями не отметились.

Авторами заброшенных шайб стали Микаэль Баклунд и Блейк Коулман в составе «Флэймз», Джек Айкел (дубль), Кейдан Корчак и Томаш Гертл в пустые ворота у «Голден Найтс».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android