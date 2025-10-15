Передача Барбашёва помогла «Вегасу» обыграть «Калгари» после счёта 0:2

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В ночь с 14 на 15 октября мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч регулярного чемпионата НХЛ нового сезона-2025/2026 между клубами «Калгари Флэймз» и «Вегас Голден Найтс». Гости оформили волевую победу со счётом 4:2, уступая 0:2 после первого периода.

В составе «Вегаса» результативной передачей отметился российский нападающий Иван Барбашёв. Его одноклубник Павел Дорофеев, а также Матвей Гридин и Даниил Мироманов из «Калгари» результативными действиями не отметились.

Авторами заброшенных шайб стали Микаэль Баклунд и Блейк Коулман в составе «Флэймз», Джек Айкел (дубль), Кейдан Корчак и Томаш Гертл в пустые ворота у «Голден Найтс».

