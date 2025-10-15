Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби вошёл в топ-9 ассистентов в истории НХЛ

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс», который идёт на момент выхода новости. Этот ассист стал для форварда 1064-м и теперь он занимает девятое место в истории НХЛ по количеству результативных передач.

По этому показателю Кросби обошёл легендарного канадского профессионального хоккеиста Стива Айзермана

, который в данный период времени является исполнительным вице-президентом и генеральным менеджером «Детройт Ред Уингз», где он провёл все 22 сезона своей игровой карьеры в НХЛ.

В текущем сезоне НХЛ у Кросби гол и две результативные передачи на момент выхода новости.