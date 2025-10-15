Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби вошёл в топ-9 ассистентов в истории НХЛ
Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс», который идёт на момент выхода новости. Этот ассист стал для форварда 1064-м и теперь он занимает девятое место в истории НХЛ по количеству результативных передач.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 октября 2025, среда. 05:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
3-й период
3 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Бразо (Ши, Малкин) – 01:03 0:2 Ракелль (Ши, Кросби) – 07:01 1:2 Крайдер (Карлссон, Гранлунд) – 09:42 (pp) 2:2 Готье (Минтюков, Сеннеке) – 19:25 3:2 Хеллесон (Крайдер) – 29:48 3:3 Манта (Кросби, Раст) – 37:01
По этому показателю Кросби обошёл легендарного канадского профессионального хоккеиста Стива Айзермана
, который в данный период времени является исполнительным вице-президентом и генеральным менеджером «Детройт Ред Уингз», где он провёл все 22 сезона своей игровой карьеры в НХЛ.
В текущем сезоне НХЛ у Кросби гол и две результативные передачи на момент выхода новости.
