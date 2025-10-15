Александр Овечкин элегантно подбросил шайбу арбитру
Поделиться
40-летний российский нападающий, капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» продемонстрировал виртуозное владение клюшкой в момент остановки игры, когда шайбу потребовалось передать лайнсмену для производства вбрасывания.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Гюнцель (Макдона, Чирелли) – 07:06 1:1 Протас (Макмайкл, Уилсон) – 37:38 1:2 Пойнт (Хедман, Кучеров) – 41:23 (pp) 2:2 Уилсон (Строум, Карлсон) – 44:56 (pp) 3:2 Чикран (Уилсон, Строум) – 61:19
Овечкин легко подцепил шайбу со льда на крюк клюшки, приподнял её и не глядя мягко забросил назад через голову в сторону рефери, который спокойно поймал удобно прилетевшую к нему шайбу.
Матч «Вашингтон» — «Тампа» завершился победой «столичных» в овертайме со счётом 3:2 OT, Александр Овечкин результативными действиями в этой игре не отметился.
Комментарии
- 15 октября 2025
-
07:38
-
07:25
-
07:22
-
07:06
-
06:46
-
06:33
-
06:13
-
06:11
-
05:59
-
05:14
-
04:53
-
04:42
-
04:32
-
04:07
-
03:48
- 14 октября 2025
-
23:55
-
23:52
-
23:50
-
23:46
-
23:40
-
23:25
-
23:15
-
23:05
-
23:00
-
22:45
-
22:40
-
22:33
-
22:28
-
22:12
-
21:47
-
21:31
-
21:20
-
21:10
-
20:55
-
20:37