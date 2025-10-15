Александр Овечкин элегантно подбросил шайбу арбитру

40-летний российский нападающий, капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» продемонстрировал виртуозное владение клюшкой в момент остановки игры, когда шайбу потребовалось передать лайнсмену для производства вбрасывания.

Овечкин легко подцепил шайбу со льда на крюк клюшки, приподнял её и не глядя мягко забросил назад через голову в сторону рефери, который спокойно поймал удобно прилетевшую к нему шайбу.

Матч «Вашингтон» — «Тампа» завершился победой «столичных» в овертайме со счётом 3:2 OT, Александр Овечкин результативными действиями в этой игре не отметился.