Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин элегантно подбросил шайбу арбитру

Комментарии

40-летний российский нападающий, капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» продемонстрировал виртуозное владение клюшкой в момент остановки игры, когда шайбу потребовалось передать лайнсмену для производства вбрасывания.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Гюнцель (Макдона, Чирелли) – 07:06     1:1 Протас (Макмайкл, Уилсон) – 37:38     1:2 Пойнт (Хедман, Кучеров) – 41:23 (pp)     2:2 Уилсон (Строум, Карлсон) – 44:56 (pp)     3:2 Чикран (Уилсон, Строум) – 61:19    

Овечкин легко подцепил шайбу со льда на крюк клюшки, приподнял её и не глядя мягко забросил назад через голову в сторону рефери, который спокойно поймал удобно прилетевшую к нему шайбу.

Матч «Вашингтон» — «Тампа» завершился победой «столичных» в овертайме со счётом 3:2 OT, Александр Овечкин результативными действиями в этой игре не отметился.

