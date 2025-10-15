Гол Капризова и передача Тарасенко не помогли «Миннесоте» обыграть «Даллас» в матче НХЛ

В ночь с 14 на 15 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» (Даллас, США), и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.
В составе победителей голами отметились Эса Линделль, Уайатт Джонстон, Мэтт Дюшейн, Радек Факса и Роопе Хинц.
В составе «Уайлд» забитые шайбы записали на свой счёт Мэтт Болди и российский нападающий Кирилл Капризов, которому ассистировал форвард Владимир Тарасенко (Россия).
Российские нападающие гостей Данила Юров и Яков Тренин результативными действиями не отметились.
В следующей встрече «Даллас Старз» встретится дома с «Ванкувер Кэнакс» 17 октября. «Миннесота Уайлд» сыграет в гостях с «Вашингтон Кэпиталз» 18 октября.
