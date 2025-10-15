Скидки
Даллас Старз – Миннесота Уайлд, результат матча 15 октября 2025, счет 5:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол Капризова и передача Тарасенко не помогли «Миннесоте» обыграть «Даллас» в матче НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 14 на 15 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» (Даллас, США), и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 октября 2025, среда. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Линделль (Хинц) – 05:37     2:0 Джонстон (Хинц, Рантанен) – 16:18 (pp)     3:0 Дюшейн – 21:31 (pp)     3:1 Болди – 43:50 (pp)     3:2 Капризов (Буйум, Тарасенко) – 53:04 (pp)     4:2 Факса (Робертсон, Сегин) – 58:18     5:2 Хинц (Джонстон, Линделль) – 59:50    

В составе победителей голами отметились Эса Линделль, Уайатт Джонстон, Мэтт Дюшейн, Радек Факса и Роопе Хинц.

В составе «Уайлд» забитые шайбы записали на свой счёт Мэтт Болди и российский нападающий Кирилл Капризов, которому ассистировал форвард Владимир Тарасенко (Россия).

Российские нападающие гостей Данила Юров и Яков Тренин результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Даллас Старз» встретится дома с «Ванкувер Кэнакс» 17 октября. «Миннесота Уайлд» сыграет в гостях с «Вашингтон Кэпиталз» 18 октября.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
