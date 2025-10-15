Скидки
Сан-Хосе Шаркс – Каролина Харрикейнз, результат матча 15 октября 2025, счет 1:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Каролина» обыграла «Сан-Хосе» в матче НХЛ, у Никишина передача
В ночь с 14 на 15 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла на арене «Эс-Эй-Пи-центр» (Сан-Хосе, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 октября 2025, среда. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Уокер (Ахо, Джарвис) – 21:24     1:1 Эклунд (Тоффоли, Ледди) – 24:38     1:2 Каррье (Никишин, Мартинук) – 34:14     1:3 Робинсон (Райлли) – 38:39     1:4 Гостисбер (Стэнковен, Холл) – 41:52     1:5 Блейк (Чатфилд, Стэнковен) – 47:25    

В составе победителей голами отметились Шон Уокер, Уильям Каррье, Эрик Робинсон, Шейн Гостисбер и Джексон Блейк. Российский защитник Александр Никишин записал на свой счёт результативную передачу.

В составе «Шаркс» единственную шайбу забил Вильям Эклунд.

Российские хоккеисты Дмитрий Орлов («Сан-Хосе Шаркс») и Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз») результативными действиями не отметились. Вратарь хозяев Ярослав Аскаров (Россия) в матче участия не принял, оставшись на скамейки запасных.

В следующей встрече «Сан-Хосе Шаркс» встретится в гостях с «Ютой Мамонт» 18 октября. «Каролина Харрикейнз» сыграет на выезде с «Анахайм Дакс» 17 октября.

