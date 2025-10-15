«Каролина» обыграла «Сан-Хосе» в матче НХЛ, у Никишина передача

В ночь с 14 на 15 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла на арене «Эс-Эй-Пи-центр» (Сан-Хосе, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:1.
В составе победителей голами отметились Шон Уокер, Уильям Каррье, Эрик Робинсон, Шейн Гостисбер и Джексон Блейк. Российский защитник Александр Никишин записал на свой счёт результативную передачу.
В составе «Шаркс» единственную шайбу забил Вильям Эклунд.
Российские хоккеисты Дмитрий Орлов («Сан-Хосе Шаркс») и Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз») результативными действиями не отметились. Вратарь хозяев Ярослав Аскаров (Россия) в матче участия не принял, оставшись на скамейки запасных.
В следующей встрече «Сан-Хосе Шаркс» встретится в гостях с «Ютой Мамонт» 18 октября. «Каролина Харрикейнз» сыграет на выезде с «Анахайм Дакс» 17 октября.
- 15 октября 2025
-
07:38
-
07:25
-
07:22
-
07:06
-
06:46
-
06:33
-
06:13
-
06:11
-
05:59
-
05:14
-
04:53
-
04:42
-
04:32
-
04:07
-
03:48
- 14 октября 2025
-
23:55
-
23:52
-
23:50
-
23:46
-
23:40
-
23:25
-
23:15
-
23:05
-
23:00
-
22:45
-
22:40
-
22:33
-
22:28
-
22:12
-
21:47
-
21:31
-
21:20
-
21:10
-
20:55
-
20:37