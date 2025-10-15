Безголевая серия Овечкина, бомбардирский рекорд Роналду в отборе на ЧМ. Главное к утру

40-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил безголевую серию со старта нового сезона НХЛ с повторением личного антирекорда, его португальский сверстник Криштиану Роналду дважды забил сборной Венгрии и установил новое бомбардирское достижение для отборочных турниров к чемпионатам мира, сборная России крупно обыграла в товарищеском матче национальную команду Боливии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Материалы по теме Результаты матчей НХЛ на 15 октября 2025 года