15 октября главные новости спорта, футбольные трансферы, сборная России, отбор на ЧМ-2026, хоккей, НХЛ, Александр Овечкин, КХЛ

Безголевая серия Овечкина, бомбардирский рекорд Роналду в отборе на ЧМ. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

40-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил безголевую серию со старта нового сезона НХЛ с повторением личного антирекорда, его португальский сверстник Криштиану Роналду дважды забил сборной Венгрии и установил новое бомбардирское достижение для отборочных турниров к чемпионатам мира, сборная России крупно обыграла в товарищеском матче национальную команду Боливии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Александр Овечкин повторил личный антирекорд в стартовых матчах сезона НХЛ.
  2. Криштиану Роналду установил рекорд по голам в отборочных турнирах чемпионатов мира.
  3. Сборная России забила три безответных гола в ворота команды Боливии.
  4. «Вашингтон» победил «Тампу» в овертайме. У Кучерова пас, у Протаса гол, Овечкин не забил.
  5. Португалия упустила победу над Венгрией в матче отбора ЧМ-2026, Роналду оформил дубль.
  6. Стали известны все участники чемпионата мира — 2026 от Африки, вышедшие напрямую.
  7. Сборная Англии — первая европейская команда, вышедшая на чемпионат мира — 2026.
  8. Две передачи Месси помогли Аргентине крупно обыграть Пуэрто-Рико в товарищеском матче.
  9. «Зенит» запросил € 15-18 млн у «Крузейро» за Нино, клуб отпугнула цена — Оливейра.
  10. «Манчестер Юнайтед» готов заплатить £ 78 млн за звезду «Ювентуса» — Caught Offside.
  11. «Рейнджерс» по ходу матча с «Эдмонтоном» установили антирекорд XXI века в НХЛ.
  12. «Эдмонтон» всухую обыграл «Рейнджерс», у Шестёркина — 20 сейвов.
  13. «Шанхайские Драконы» прервали победную серию московского «Динамо» в КХЛ.
  14. Дубли Энаса, Галиева и Кузнецова помогли минскому «Динамо» разгромить «Торпедо».
Топ-матчи среды: Никитин против «Локомотива» в КХЛ, Кубок России по футболу и теннис
Топ-матчи среды: Никитин против «Локомотива» в КХЛ, Кубок России по футболу и теннис
Результаты матчей НХЛ на 15 октября 2025 года
Новости. Хоккей
