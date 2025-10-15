Безголевая серия Овечкина, бомбардирский рекорд Роналду в отборе на ЧМ. Главное к утру
40-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил безголевую серию со старта нового сезона НХЛ с повторением личного антирекорда, его португальский сверстник Криштиану Роналду дважды забил сборной Венгрии и установил новое бомбардирское достижение для отборочных турниров к чемпионатам мира, сборная России крупно обыграла в товарищеском матче национальную команду Боливии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Александр Овечкин повторил личный антирекорд в стартовых матчах сезона НХЛ.
- Криштиану Роналду установил рекорд по голам в отборочных турнирах чемпионатов мира.
- Сборная России забила три безответных гола в ворота команды Боливии.
- «Вашингтон» победил «Тампу» в овертайме. У Кучерова пас, у Протаса гол, Овечкин не забил.
- Португалия упустила победу над Венгрией в матче отбора ЧМ-2026, Роналду оформил дубль.
- Стали известны все участники чемпионата мира — 2026 от Африки, вышедшие напрямую.
- Сборная Англии — первая европейская команда, вышедшая на чемпионат мира — 2026.
- Две передачи Месси помогли Аргентине крупно обыграть Пуэрто-Рико в товарищеском матче.
- «Зенит» запросил € 15-18 млн у «Крузейро» за Нино, клуб отпугнула цена — Оливейра.
- «Манчестер Юнайтед» готов заплатить £ 78 млн за звезду «Ювентуса» — Caught Offside.
- «Рейнджерс» по ходу матча с «Эдмонтоном» установили антирекорд XXI века в НХЛ.
- «Эдмонтон» всухую обыграл «Рейнджерс», у Шестёркина — 20 сейвов.
- «Шанхайские Драконы» прервали победную серию московского «Динамо» в КХЛ.
- Дубли Энаса, Галиева и Кузнецова помогли минскому «Динамо» разгромить «Торпедо».
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии