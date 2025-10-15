Передачи Кросби и Малкина не помогли «Питтсбургу» обыграть «Анахайм», у Минтюкова ассист

В ночь с 14 на 15 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс » принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на арене «Хонда-центр» (Анахайм, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.
В составе «Дакс» голами отметились Крис Крайдер (2), Каттер Готье и Дрю Хеллесон. Российский защитник Павел Минтюков оформил результативную передачу.
В составе «Пингвинз» забитые шайбы записали на свой счёт Джастин Бразо, Рикард Ракелль и Энтони Манта. Капитан гостей Сидни Кросби оформил ассистентский дубль, российский форвард Евгений Малкин отметился голевой передачей.
В следующей встрече «Анахайм Дакс» встретится дома с «Каролиной Харрикейнз». «Питтсбург Пингвинз» сыграет в гостях с «Лос-Анджелес Кингз». Оба матча пройдут 17 октября.
- 15 октября 2025
-
08:30
-
08:15
-
08:10
-
07:38
-
07:25
-
07:22
-
07:06
-
06:46
-
06:33
-
06:13
-
06:11
-
05:59
-
05:14
-
04:53
-
04:42
-
04:32
-
04:07
-
03:48
- 14 октября 2025
-
23:55
-
23:52
-
23:50
-
23:46
-
23:40
-
23:25
-
23:15
-
23:05
-
23:00
-
22:45
-
22:40
-
22:33
-
22:28
-
22:12
-
21:47
-
21:31
-
21:20