Передачи Кросби и Малкина не помогли «Питтсбургу» обыграть «Анахайм», у Минтюкова ассист

В ночь с 14 на 15 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс » принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на арене «Хонда-центр» (Анахайм, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе «Дакс» голами отметились Крис Крайдер (2), Каттер Готье и Дрю Хеллесон. Российский защитник Павел Минтюков оформил результативную передачу.

В составе «Пингвинз» забитые шайбы записали на свой счёт Джастин Бразо, Рикард Ракелль и Энтони Манта. Капитан гостей Сидни Кросби оформил ассистентский дубль, российский форвард Евгений Малкин отметился голевой передачей.

В следующей встрече «Анахайм Дакс» встретится дома с «Каролиной Харрикейнз». «Питтсбург Пингвинз» сыграет в гостях с «Лос-Анджелес Кингз». Оба матча пройдут 17 октября.