В ночь на 15 октября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно восемь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей НХЛ на 15 октября 2025 года:
«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Эдмонтон Ойлерз» — 0:2;
«Монреаль Канадиенс» – «Сиэтл Кракен» — 5:4 ОТ;
«Торонто Мэйпл Лифс» – «Нэшвилл Предаторз» — 7:4;
«Вашингтон Кэпиталз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:2 ОТ;
«Калгари Флэймз» – «Вегас Голден Найтс» — 2:4;
«Даллас Старз» – «Миннесота Уайлд» — 5:2;
«Сан-Хосе Шаркс» – «Каролина Харрикейнз» — 1:5;
«Анахайм Дакс» – «Питтсбург Пингвинз» — 4:3.