Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей НХЛ на 15 октября 2025 года

В ночь на 15 октября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно восемь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 15 октября 2025 года:

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Эдмонтон Ойлерз» — 0:2;

«Монреаль Канадиенс» – «Сиэтл Кракен» — 5:4 ОТ;

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Нэшвилл Предаторз» — 7:4;

«Вашингтон Кэпиталз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:2 ОТ;

«Калгари Флэймз» – «Вегас Голден Найтс» — 2:4;

«Даллас Старз» – «Миннесота Уайлд» — 5:2;

«Сан-Хосе Шаркс» – «Каролина Харрикейнз» — 1:5;

«Анахайм Дакс» – «Питтсбург Пингвинз» — 4:3.