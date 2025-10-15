Капитан «Оттавы» Брэди Ткачук пропустит минимум месяц из-за травмы руки

Капитан «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук пропустит минимум месяц из-за травмы руки, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что нападающему может потребоваться операция.

Форвард получил травму в первом периоде матча с «Нэшвиллом» (1:4), когда его ударил клюшкой защитник Роман Йози, получивший две минуты штрафа. Брэди Ткачук остался в игре, но позже пропустил последние 9.04 третьего периода.

В этом сезоне Ткачук отдал три результативные передачи в трёх матчах за «Оттаву». Канадский клуб проиграл два матча подряд после победы в стартовом матче сезона с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:4). Следующий матч «Оттава» проведёт в ночь на 16 октября с «Баффало Сэйбрз».