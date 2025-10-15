Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан «Оттавы» Брэди Ткачук пропустит минимум месяц из-за травмы руки

Капитан «Оттавы» Брэди Ткачук пропустит минимум месяц из-за травмы руки
Комментарии

Капитан «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук пропустит минимум месяц из-за травмы руки, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что нападающему может потребоваться операция.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2025, понедельник. 20:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Маршессо (Бантинг, Хаула) – 32:11     0:2 О'Райлли (Стэмкос, Форсберг) – 54:38     1:2 Грейг (Козенс, Сандерсон) – 57:57 (pp)     1:3 Маршессо (Йози) – 59:06 (en)     1:4 Смит (Евангелиста) – 59:48 (en)    

Форвард получил травму в первом периоде матча с «Нэшвиллом» (1:4), когда его ударил клюшкой защитник Роман Йози, получивший две минуты штрафа. Брэди Ткачук остался в игре, но позже пропустил последние 9.04 третьего периода.

В этом сезоне Ткачук отдал три результативные передачи в трёх матчах за «Оттаву». Канадский клуб проиграл два матча подряд после победы в стартовом матче сезона с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:4). Следующий матч «Оттава» проведёт в ночь на 16 октября с «Баффало Сэйбрз».

Материалы по теме
Капитан «Оттавы» Брэди Ткачук: было важно положить конец засухе и выйти в плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android