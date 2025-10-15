Капитан «Оттавы» Брэди Ткачук пропустит минимум месяц из-за травмы руки
Капитан «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук пропустит минимум месяц из-за травмы руки, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что нападающему может потребоваться операция.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2025, понедельник. 20:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Маршессо (Бантинг, Хаула) – 32:11 0:2 О'Райлли (Стэмкос, Форсберг) – 54:38 1:2 Грейг (Козенс, Сандерсон) – 57:57 (pp) 1:3 Маршессо (Йози) – 59:06 (en) 1:4 Смит (Евангелиста) – 59:48 (en)
Форвард получил травму в первом периоде матча с «Нэшвиллом» (1:4), когда его ударил клюшкой защитник Роман Йози, получивший две минуты штрафа. Брэди Ткачук остался в игре, но позже пропустил последние 9.04 третьего периода.
В этом сезоне Ткачук отдал три результативные передачи в трёх матчах за «Оттаву». Канадский клуб проиграл два матча подряд после победы в стартовом матче сезона с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:4). Следующий матч «Оттава» проведёт в ночь на 16 октября с «Баффало Сэйбрз».
