Расписание матчей КХЛ на 15 октября 2025 года

Сегодня, 15 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 15 октября 2025 года (время московское):

12:15. «Амур» – «Спартак»;

12:30. «Адмирал» – «Лада»;

19:00. «Локомотив» – ЦСКА;

19:00. «Северсталь» – «Автомобилист»;

19:30. СКА – «Нефтехимик».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 20 очками после 14 матчей возглавляют «Шанхайские Драконы». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 24 очка после 15 встреч.