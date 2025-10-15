Скидки
Расписание матчей ВХЛ на 15 октября 2025 года

Расписание матчей ВХЛ на 15 октября 2025 года
Комментарии

Сегодня, 15 октября, пройдут два матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 15 октября 2025 года (время московское):

17:30. «Кристалл» – ЦСК ВВС;
19:00. АКМ – «Рязань-ВДВ».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 24 очка в 13 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 23 очками после 14 встреч. Тройку замыкает «Горняк-УГМК» (22 очка в 15 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одной игре дома и по одной в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

