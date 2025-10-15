Скидки
Расписание матчей МХЛ на 15 октября 2025 года

Сегодня, 15 октября, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 15 октября 2025 года (время московское):

17:30. «Ладья» – АКМ Новомосковск;
18:30. «Чайка» – «Тюменский Легион»;
18:30. МХК «Динамо» Спб – «Локо»;
19:00. «СКА-1946» – «Алмаз»;
19:00. «Красная Машина-Юниор» – «Сахалинские Акулы».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Красная Армия» с 24 очками после 14 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 23 очка после 13 матчей.

