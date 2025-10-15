«Амур» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 12:15 мск

Сегодня, 15 октября, в Хабаровске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и «Спартаком». Встреча начнётся в 12:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 октября 2025, среда. 12:15 МСК Амур Хабаровск Не начался Спартак Москва

Это будет первая встреча команд из двух запланированных в текущем сезоне. В прошлом сезоне «Спартак» выиграл оба матча у «Амура». На данный момент команды имеют действующие двухматчевые победные серии.

«Спартак» занимает пятое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Хабаровский «Амур» после 13 проведённых матчей занимает девятое место на Востоке.