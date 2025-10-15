«Он душа и сердце нашей команды». Вратарь «Вашингтона» высказался об игре Тома Уилсона

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон высказался об игре нападающего Тома Уилсона. Форвард отметился голом и двумя результативными передачами в победном матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 ОТ).

«Он невероятен. Я много раз говорил, что он душа и сердце нашей команды. Когда у нас не самый лучший старт матча, такой парень, как Том, — это тот, кто может дать нам импульс, будь то мощный силовой приём или важный гол. Сегодня он сыграл огромную роль в этой победе», — цитирует Томпсона пресс-служба клуба.

В текущем сезоне на счету Уилсона два гола и три результативные передачи в четырёх матчах за «Вашингтон».