Джон Купер оценил поражение «Тампа-Бэй» от «Вашингтона»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (2:3 ОТ). В овертайме хоккеисты «Тампы» ни одной секунды не владели шайбой, проиграв стартовое вбрасывание.

«Мы дали себе шанс победить, большую часть матча мне очень нравилось, как мы играли. В играх можно ошибаться, делать даже больше ошибок, чем мы сегодня, и выигрывать матчи, а иногда достаточно сделать пару ошибок и всё идёт не так, как нужно. Тяжело, когда в овертайме у тебя нет шайбы. Они выиграли вбрасывание и получили шанс забить гол, а мы нет, так что это было обидно», — цитирует Купера пресс-служба клуба.