Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Джон Купер оценил поражение «Тампа-Бэй» от «Вашингтона»

Джон Купер оценил поражение «Тампа-Бэй» от «Вашингтона»
Комментарии

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (2:3 ОТ). В овертайме хоккеисты «Тампы» ни одной секунды не владели шайбой, проиграв стартовое вбрасывание.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Гюнцель (Макдона, Чирелли) – 07:06     1:1 Протас (Макмайкл, Уилсон) – 37:38     1:2 Пойнт (Хедман, Кучеров) – 41:23 (pp)     2:2 Уилсон (Строум, Карлсон) – 44:56 (pp)     3:2 Чикран (Уилсон, Строум) – 61:19    

«Мы дали себе шанс победить, большую часть матча мне очень нравилось, как мы играли. В играх можно ошибаться, делать даже больше ошибок, чем мы сегодня, и выигрывать матчи, а иногда достаточно сделать пару ошибок и всё идёт не так, как нужно. Тяжело, когда в овертайме у тебя нет шайбы. Они выиграли вбрасывание и получили шанс забить гол, а мы нет, так что это было обидно», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Видео
«Вашингтон» победил «Тампу» в овертайме. У Кучерова пас, у Протаса гол, Овечкин не забил
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android