Джон Купер оценил поражение «Тампа-Бэй» от «Вашингтона»
Поделиться
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (2:3 ОТ). В овертайме хоккеисты «Тампы» ни одной секунды не владели шайбой, проиграв стартовое вбрасывание.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Гюнцель (Макдона, Чирелли) – 07:06 1:1 Протас (Макмайкл, Уилсон) – 37:38 1:2 Пойнт (Хедман, Кучеров) – 41:23 (pp) 2:2 Уилсон (Строум, Карлсон) – 44:56 (pp) 3:2 Чикран (Уилсон, Строум) – 61:19
«Мы дали себе шанс победить, большую часть матча мне очень нравилось, как мы играли. В играх можно ошибаться, делать даже больше ошибок, чем мы сегодня, и выигрывать матчи, а иногда достаточно сделать пару ошибок и всё идёт не так, как нужно. Тяжело, когда в овертайме у тебя нет шайбы. Они выиграли вбрасывание и получили шанс забить гол, а мы нет, так что это было обидно», — цитирует Купера пресс-служба клуба.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 октября 2025
-
10:50
-
10:45
-
10:30
-
10:20
-
09:55
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
08:58
-
08:47
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:10
-
07:38
-
07:25
-
07:22
-
07:06
-
06:46
-
06:33
-
06:13
-
06:11
-
05:59
-
05:14
-
04:53
-
04:42
-
04:32
-
04:07
-
03:48
- 14 октября 2025
-
23:55
-
23:52
-
23:50
-
23:46
-
23:40
-
23:25